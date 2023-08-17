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В Минздраве рассказали о состоянии девушки, зверски избитой на Камчатке поваром из Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-minzdrave-rasskazali-o-sostoyanii-devushki-zverski-izbitoj-na-kamchatke-povarom-iz-krasnodarskogo-kraya
В Минздраве рассказали о состоянии девушки, зверски избитой на Камчатке поваром из Краснодарского края
В Минздраве рассказали о состоянии девушки, зверски избитой на Камчатке поваром из Краснодарского края

Инцидент произошел утром 15 августа в поселке Сокоч Елизовского района.

Пьяный мужчина зашел туда и напал на свою девушку-коллегу. Он ударил ее по лицу рукой, повалил на пол и начал бить ногами по голове. В общей сложности он ударил ее почти 30 раз.

Сотрудники кафе видели, что девушку избивают, но не рискнули за нее заступиться, а лишь просили мужчину прекратить насилие. нападавшим оказался уроженец хутора Первая Синюха Лабинского района Дмитрий Рязанов.

Избитую девушку экстренно доставили в региональную больницу для оказания помощи. Глава минздрава Камчатского края Александр Гашков уточнил информацию о ее состоянии.

«Пациентка госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии, где сейчас и находится. В настоящее время состояние пациентки стабильное. Она находится в сознании, реагирует, передвигается самостоятельно», — рассказал чиновник в Telegram.

Он добавил, что медики рассматривают консервативное лечение, оперативного лечения пока не требуется. Ситуация с восстановлением здоровья избитой сотрудницы кафе находится под контролем.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рецидивиста из Лабинского района, зверски избившего девушку-бармена на Камчатке, арестовали на 2 месяца.

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