В Минздраве рассказали о снижении потребления алкоголя почти на 43%

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В 2008 году показатель потребления составлял 15,7 л на душу населения в год, а в 2021 году — 9 л.

Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров», — рассказал он.

Министр добавил, что снизились показатели заболеваемости и смертности, связанные с употреблением алкоголя. По его словам, спиртные напитки являются главной причиной смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внешних факторов, болезней желудочно-кишечного тракта, сообщает РИА «Новости».

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