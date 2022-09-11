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В Минздраве рассказали о снижении потребления алкоголя почти на 43%

Общество
11.09.2022 12:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-minzdrave-rasskazali-o-snizhenii-potrebleniya-alkogolya-pochti-na-43
В Минздраве рассказали о снижении потребления алкоголя почти на 43%
Фото unsplash.com

В 2008 году показатель потребления составлял 15,7 л на душу населения в год, а в 2021 году — 9 л.

Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составляет 9 литров», — рассказал он.

Министр добавил, что снизились показатели заболеваемости и смертности, связанные с употреблением алкоголя. По его словам, спиртные напитки являются главной причиной смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внешних факторов, болезней желудочно-кишечного тракта, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Минздраве поддержали идею ограничить продажу крепкого алкоголя в местах летнего отдыха.

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