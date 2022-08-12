В Минздраве поддержали идею ограничить продажу крепкого алкоголя в местах летнего отдыха

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В начале июля депутат Госдумы Султан Хамзаев направил в Минздрав письмо с предложением ограничить продажу крепких алкогольных напитков в кафе, расположенных в прибрежных зонах и парках.

По его мнению, употребление крепкого алкоголя в жару может привести к серьезным последствиям для здоровья.

В ответном письме замглавы Министерства здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что ведомство поддерживает инициативу запрета на продажу алкоголя с содержанием спирта более 20% в прибрежных зонах и парках в летнее время.

Депутат Султан Хамзаев рассказал, что в Госдуме в ближайшее время начнут разрабатывать соответствующий законопроект, сообщает RT.

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