В Минздраве Кубани напомнили главные правила для Крещенских купаний

Православные верующие 19 января отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. В честь него тысячи людей окунаются в холодную воду.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края напомнили простые правила для Крещенских купаний, которые помогут сохранить здоровье.

Самое главное из них — окунаться можно только в официально утвержденных местах, где дежурят медики и спасатели. Употреблять любые алкогольные напитки перед купанием, а также во время и после него, строго запрещено.

Окунаться на Крещение могут только полностью здоровые люди. Погружение в экстремально холодную воду противопоказано людям с ОРВИ, заболеваниями кожи, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и нарушениями нервной системы. Воздержаться от купаний также стоит пожилым людям, беременным женщинам и детям до 7 лет.

«Если же вы все-таки решились окунуться, то перед купанием плотно поешьте, с преобладанием в пище жиров и белков. Обуйтесь в удобную, непромокаемую и нескользкую обувь», — написал в Telegram министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Он посоветовал сделать небольшую разминку перед окунанием. К примеру, взмахи руками, приседания, наклоны и повороты тела, чтобы разогреться. В холодной воде не рекомендуется находиться более 30 секунд. После трех погружений нужно сразу выйти.

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