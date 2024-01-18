В Краснодарском крае определили 140 мест для крещенских купаний

Крещение Господне будут отмечать православные христиане в ночь на 19 января.

Праздничные службы пройдут в 544 храмах Кубани, сообщили в департаменте внутренней политики администрации региона.

Крещенские купания в Краснодарском крае будут проходить на 88 территориях — в водоемах, а также в 52 купелях храмов.

Для удобства жителей, которые придут окунаться, возле купелей оборудуют места для переодевания. В организованных местах для омовения будут дежурить спасатели, полицейские, казаки и медики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в МЧС сообщали о 120 местах для крещенских купаний.

Где в Краснодарском крае можно окунуться на Крещение в 2024 году, читайте здесь.