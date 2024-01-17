В Краснодарском крае организовали 120 мест для крещенских купаний

Безопасность в период празднования Крещения будут обеспечивать сотрудники МЧС.

Всего в регионе определили 120 мест для купания и 304 объекта богослужений. На местах будут работать более 550 сотрудников МЧС, также задействуют 12 плавсредств.

Купаться на Крещение можно только в специально оборудованных местах — там должен быть обустроен сход в воду, а рядом — дежурить сотрудники аварийно-спасательных формирований. Купаться в состоянии алкогольного опьянения запрещено.

Окунаться лучше всего по шею и не мочить голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга. Прыжки в воду и погружение в воду с головой опасны — это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода.

Погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими тяжелыми заболеваниями — диабете, острых бронхитах, пневмонии, астме, болезнях сердечно-сосудистой системы, системы мочевыводящих путей и почек.

«Нахождение в воде низкой температуры, даже для здорового человека — сильный стресс. У людей с острыми заболеваниями переохлаждение может спровоцировать состояния, опасные для жизни — инсульт или гипертонический криз», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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