В минздраве Краснодарского края рассказали о наличии в регионе вакцины от кори
Общество
10.05.2023 13:05
Информация о нехватке вакцин для взрослых появилась в соцсетях и СМИ в конце апреля.
Жители Новороссийска пожаловались, что не могут получить прививку в поликлиниках города. Врач-эпидемиолог поликлиники № 5 Анна Кузнецова подтвердила, что сейчас вакцины в городе-герое нет.
В министерстве здравоохранения Краснодарского края прокомментировали ситуацию с дефицитом вакцин от кори в государственных поликлиниках.
«Вакцинация против кори проводится по мере поступления в субъект. Краем получена очередная партия вакцины, проводится плановая вакцинация», — цитирует сообщение ведомства «Коммерсантъ-Кубань».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае вакцинировать от кори планируют 15 тыс. человек.