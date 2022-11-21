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В Минцифры создадут дополнительный список на отсрочку от осеннего призыва

Общество
21.11.2022 21:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mintsifry-sozdadut-dopolnitelnyj-spisok-na-otsrochku-ot-osennego-prizyva
В Минцифры создадут дополнительный список на отсрочку от осеннего призыва
Фото пресс-службы ЮВО

О решении сформировать дополнительный список на отсрочку от осеннего призыва для IТ-специалистов сообщили 21 ноября.

В Минцифры напомнили, что прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва завершился. Однако продолжает поступать большое количество запросов от IТ-компаний с соответствующими просьбами.

«Поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остается за ними», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

IT-компаниям, не подавшим заявку, необходимо сформировать список сотрудников, претендующих на отсрочку. Его нужно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и направить в Минцифры до 23:59 23 ноября.

Если список подали, и сотрудник соответствовал критериям, но отсрочку не получил, в министерстве предлагают специалисту действовать самостоятельно. Ему нужно направить свои фамилию, имя и отчество, название компании, номер заявления на «Госуслугах», описать суть проблемы, указать мобильный телефон и приложить фотографию повестки. Без нее заявление рассматривать не будут.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», благодаря сервису для отсрочки на портале «Госуслуги» 65 IT-специалистов, мобилизованных по ошибке, смогли вернуться из воинских частей после вмешательства Минобороны РФ.

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