Минцифры с 16 ноября закроет сервис для заявок на отсрочку от мобилизации для IT-специалистов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах форума Finnopolis.

«Минцифры 16 ноября планирует закрыть форму подачи заявок на отсрочку», — заявил Шадаев.

Он отметил, что благодаря сервису для отсрочки на портале «Госуслуги» 65 IT-специалистов, мобилизованных по ошибке, смогли вернуться домой из воинских частей после вмешательства Минобороны РФ. Сейчас остается еще несколько подобных случаев, по которым специалисты разбираются вручную.

По словам главы Минцифры, всего в России отсрочкой от мобилизации воспользовались около 5 тыс. IT-специалистов, получивших повестки, сообщает «Интерфакс».

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