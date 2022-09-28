В Минцифры предложили установить для компаний лимит на спам-звонки

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О законопроекте, устанавливающем лимит на рекламные звонки, 28 сентября рассказал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Для компаний, превысивших лимит, законопроект предусматривает ответственность.

«У компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам. Предполагается, что, если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность», — сказал Шадаев.

Он также отметил, что надеется на скорое внесение законопроекта в рамках текущей сессии, сообщает RT.

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