В Минцифры предложили установить для компаний лимит на спам-звонки
Общество
28.09.2022 16:18
О законопроекте, устанавливающем лимит на рекламные звонки, 28 сентября рассказал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
Для компаний, превысивших лимит, законопроект предусматривает ответственность.
«У компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам. Предполагается, что, если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность», — сказал Шадаев.
Он также отметил, что надеется на скорое внесение законопроекта в рамках текущей сессии, сообщает RT.
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