Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Минцифры предложили установить для компаний лимит на спам-звонки

Общество
28.09.2022 16:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mintsifry-predlozhili-ustanovit-dlya-kompanij-limit-na-spam-zvonki
В Минцифры предложили установить для компаний лимит на спам-звонки
Фото pexels.com

О законопроекте, устанавливающем лимит на рекламные звонки, 28 сентября рассказал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Для компаний, превысивших лимит, законопроект предусматривает ответственность.

«У компаний будет лимит на рекламные звонки абонентам. Предполагается, что, если будут звонки сверх этой нормы, наступит ответственность», — сказал Шадаев.

Он также отметил, что надеется на скорое внесение законопроекта в рамках текущей сессии, сообщает RT.

Читайте также: в России запустили сервис для жалоб на нежелательные СМС и спам-звонки.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Умер певец Борис Моисеев
Умер певец Борис Моисеев
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Не свой попутчик: кому и для чего нужна паника среди людей?
  2. В аэропорту Сочи самолет с пассажирами прервал взлет из-за технической неисправности
  3. В Северском районе 84-летний пенсионер умер в лесу, отправившись за кизилом
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. Казаки из отряда «Кубань» опровергли слова Александра Сладкова о проблемах со снабжением
  6. Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях