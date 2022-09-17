В России запустили сервис для жалоб на нежелательные СМС и спам-звонки
Общество
17.09.2022 13:22
Федеральная антимонопольная служба и мобильные операторы связи запустили платформу для подачи жалобы на нежелательные СМС и звонки.
Жалобу могут оставить абоненты билайн, «Теле2», МТС и Мегафон. В ближайшее время к сервису планируют подключить других операторов.
Оставить заявку можно портале ФАС в разделе «Подать жалобу на спам-рекламу». Для этого нужно выбрать оператора, заполнить свои данные и отправить жалобу. Заблокировать спам-номер обещают в течение 72 часов. В федеральной службе отметили, что этим занимаются мобильные операторы, поэтому ждать ответа от ФАС не стоит, сообщает портал «Объясняем.рф».
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