В Минцифры предложили изменить СанПиНы для радиочастотного излучения 5G

В Минцифры назвали действующие в РФ санитарные нормы, регулирующие допустимое радиочастотное излучение 5G, «самыми строгими в мире» и отметили, что они устарели.

На совещании в Совете федерации 19 марта представители Минцифры выступило за изменение существующих норм, чтобы упростить создание сети 5G в РФ. Ведомство опирается на исследование НИИ медицины труда им. Н. Ф. Измерова 2020 года. Согласно его результатам, безопасным для человека можно считать излучение мощностью 20–25 мкВт/кв. см. В жилых помещениях его желательно оставить в пределах 10 мкВт, но на улице можно поднять до 40 мкВт. Существующие СанПиНы ограничивают максимальный уровень излучения в основных полосах сотовой связи до 10 мкВт.

«Сейчас все базовые станции в России соответствуют действующим нормам СанПиН. Однако они были разработаны в 1980 годах и остаются одними из самых строгих в мире», — отметили в Минцифры.

Роспотребнадзор не согласен с результатами исследования влияния электромагнитного излучения на здоровье человека, которые приводят в министерстве. Представители ведомства пояснили, что результаты существующих исследований влияния электромагнитного поля на здоровье человека, в том числе частотой выше 2 ГГц (определенных для 5G в России), «говорят о безопасности для здоровья уровней электромагнитного излучения, находящихся в рамках установленных нормативов». Служба считает, что оснований для изменения СанПиНов нет.

Ряд сотовых операторов поддерживают инициативу Минцифры, отмечая, что нормы устарели. Эксперты полагают, что повышение допустимой мощности наиболее актуально для обеспечения покрытия трасс и малонаселенных районов, пишет «Коммерсантъ».

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