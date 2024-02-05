Россия вошла в лидеры по внедрению базовых государственных электронных систем

Правительство РФ продолжает проводить системную работу в сфере цифровизации госуправления, благодаря чему улучшается облачная государственная экосистема.

При разработке сервисов ведомств применяют типовые решения, что позволяет собирать по принципу конструктора любые информационные системы. Цифровизация госуправления позволяет повысить прозрачность администрирования и регулирования.

«Наличие всех этих решений позволяет России входить в число лидеров по уровню внедрения базовых государственных электронных систем — так называемого электронного правительства. Это подтверждено рейтингом Всемирного банка по цифровой трансформации органов власти в это непростое время. И мы будем совершенствовать все имеющиеся наработки», — отметил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, расширяется функционал Госуслуг. Сейчас ими пользуются свыше 100 млн человек. Только за год через портал оказывается порядка 300 млн услуг, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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