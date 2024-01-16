Мишустин: граждане России — соавторы нашего будущего

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 января открыл Дни российской экономики на Выставке «Россия».

«Сегодня здесь открывается новый этап, он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать. Здесь все найдут то, что интересно, — от молодежной политики, рынка труда до цифровой экономики и вопросов активного долголетия», — сказал Мишустин.

В ходе Дней российской экономики посетители увидят результаты совместной работы государства и делового общества, которые делают жизнь граждан интереснее и комфортнее. В подготовке мероприятий участвуют крупнейшие компании и федеральные министерства.

Выставка будет интересна и тем, кто ее уже посещал, отметил Мишустин.

«Можно прийти сюда снова и открыть для себя что-то новое. Представителям многих отраслей и социальных сфер есть чем гордиться и с кого брать пример, в том числе — молодежи, чтобы движение вперед продолжалось в средне- и долгосрочной перспективе. Ведь все мы — граждане России — являемся соавторами нашего будущего», — заявил глава кабмина.

Открыл Дни российской экономики День финансов — основой для развития бизнеса и повышения благосостояния граждан является именно устойчивая финансовая инфраструктура. Также на выставке пройдут дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других отраслей. В каждый из дней пройдут образовательные и культурные мероприятия, сообщает официальный Telegram-канал Международной выставки-форума «Россия».

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