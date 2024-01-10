Неделя Сочи стартовала на международной выставке-форуме «Россия» в Москве

Тематическая экспозиция, посвященная городу-курорту, продлится с 10 по 17 января на стенде Краснодарского края.

В недельную программу вошли презентации, викторины и динамические активности от ведущих. Гостям расскажут о потенциале Сочи, его инвестиционных возможностях, о передовых технологиях современного санаторно-курортного оздоровления и уникальных природных богатствах.

«Слот «Отдых! Круглый год» представляет туристический и санаторно-курортный потенциал Сочи. По итогам 2023 года крупнейший в индустрии город принял 6,7 млн туристов. Поэтому именно Сочи открыл эстафету недель муниципальных образований на стенде региона», — рассказал врио главы минкурортов Кубани Михаил Зарицкий.

Он добавил, что другие города и районы края скоро также смогут рассказать о своих достижениях в подобном формате. На выставке «Россия» стенд Кубани занимает 100 кв. м. Ежедневно здесь проводят просветительские и развлекательные мероприятия для посетителей всех возрастов.

В период новогодних каникул стенд региона каждый день принимал около 36. тыс. гостей. Для них предусмотрели специальную книгу, где можно оставить отзыв об экспозиции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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