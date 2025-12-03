В Минтруде РФ назвали самые востребованные профессии в стране на ближайшие 7 лет

Среди самых востребованных профессиональных групп сегодня — квалифицированные рабочие и медики.

О кадровом прогнозе до 2032 года рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Всероссийском кадровом форуме. По его словам, на рынке труда спросом будет пользоваться медперсонал.

«Самыми востребованными с точки зрения запроса экономики являются медсестры, фельдшеры и акушеры», — отметил Котяков.

Он также подчеркнул, что на рынке труда также пользуются спросом электромеханики, автомеханики, механики, сварщики, слесари, операторы станков и промышленных установок, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: сохранение низкого уровня безработицы на Кубани прогнозируют в 2026 году. По прогнозам минтруда, уровень безработицы в Краснодарском крае в следующем году составит 0,3%.

Подпишись, здесь всегда интересно.