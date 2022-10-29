В Минтрансе сообщили о затруднениях в движении машин на Крымскому мосту в сторону Кубани
Общество
29.10.2022 12:18
Затруднения в движении транспорта на мосту могут возникнуть 29 октября.
По данным ведомства, в связи с проведением технологических работ с 8:30 до 17:00 29 октября на Крымском мосту возможны кратковременные затруднения движения автомобилей в сторону Краснодарского края, сообщает Минтранс РФ в Telegram-канале.
Читайте также: дорогу для большегрузов на Крымском мосту откроют не раньше 1 декабря.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Новороссийске молодая косуля застряла между валунов на пляже
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России