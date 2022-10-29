В Минтрансе сообщили о затруднениях в движении машин на Крымскому мосту в сторону Кубани

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Затруднения в движении транспорта на мосту могут возникнуть 29 октября.

По данным ведомства, в связи с проведением технологических работ с 8:30 до 17:00 29 октября на Крымском мосту возможны кратковременные затруднения движения автомобилей в сторону Краснодарского края, сообщает Минтранс РФ в Telegram-канале.

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