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В Минтрансе сообщили о затруднениях в движении машин на Крымскому мосту в сторону Кубани

Общество
29.10.2022 12:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mintranse-soobshhili-o-zatrudneniyah-v-dvizhenii-mashin-na-krymskomu-mostu-v-storonu-kubani
В Минтрансе сообщили о затруднениях в движении машин на Крымскому мосту в сторону Кубани
Фото vk.com/krymsky.bridge

Затруднения в движении транспорта на мосту могут возникнуть 29 октября.

По данным ведомства, в связи с проведением технологических работ с 8:30 до 17:00 29 октября на Крымском мосту возможны кратковременные затруднения движения автомобилей в сторону Краснодарского края, сообщает Минтранс РФ в Telegram-канале.

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