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В Минтрансе сообщили о ликвидации заторов на подъезде к Крымскому мосту

Общество
11.10.2022 13:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mintranse-soobshhili-o-likvidatsii-zatorov-na-podezde-k-krymskomu-mostu
В Минтрансе сообщили о ликвидации заторов на подъезде к Крымскому мосту
Фото пресс-службы администрации Краснодара

О ликвидации транспортных заторов с обеих сторон Крымского моста в Минтрансе сообщили 11 октября.

«Стоит отметить, что все заторовые ситуации для легковых автомобилей, как со стороны Республики Крым так и со стороны станицы Тамань, ликвидированы», — сообщили в ведомстве.

Также прорабатывают вопрос увеличения числа пригородных поездов до трех пар в день. Кроме того, для автомобильных пассажирских перевозок через Керченский пролив подготовили мультимодальную схему с использованием пригородного железнодорожного транспорта, сообщает ТАСС.

Читайте также: к ремонту Крымского моста привлекли более 150 специалистов. Движение грузовых автомобилей по мосту планируется организовать к 16 октября.

 

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