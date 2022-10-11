В Минтрансе сообщили о ликвидации заторов на подъезде к Крымскому мосту

Фото пресс-службы администрации Краснодара

О ликвидации транспортных заторов с обеих сторон Крымского моста в Минтрансе сообщили 11 октября.

«Стоит отметить, что все заторовые ситуации для легковых автомобилей, как со стороны Республики Крым так и со стороны станицы Тамань, ликвидированы», — сообщили в ведомстве.

Также прорабатывают вопрос увеличения числа пригородных поездов до трех пар в день. Кроме того, для автомобильных пассажирских перевозок через Керченский пролив подготовили мультимодальную схему с использованием пригородного железнодорожного транспорта, сообщает ТАСС.

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