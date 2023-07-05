В Минтрансе предложили ввести сбор для пассажиров на случай банкротства авиакомпании

С инициативой выступила компания «Ростех». Помимо банкротства, сбор обусловлен возможной экстренной отменой рейсов.

Размер сборов еще не определили. Эксперты полагают, что сумма составит не менее 150-300 рублей. Эксперты считают, что «резервный фонд поддержки пассажиров» может ускорить возврат средств за билеты в случае дефолтов авиакомпаний. По их мнению, сборы поспособствуют повышению цен на билеты, что приведет к сокращению пассажиропотока, сообщает «Коммерсантъ».

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