В Минтрансе опровергли сообщения о запрете пересечения пешеходных переходов для самокатчиков

Фото пресс-службы администрации Сочи

В Минтрансе РФ уточнили, что пользователям электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности необходимо будет спешиться, а затем перейти дорогу наравне с другими пешеходами.

Проект соответствующих поправок в ПДД Минтранс внес в Правительство РФ. Поправки разработали совместно с МВД России.

В числе основных идей поправок: ограничение скорости движения электросамокатов и проезда по краю проезжей части. Он будет возможен только в случае, если разрешенная скорость для автомобилей на них не превышает 60 км/ч и отсутствует обочина. При этом электросамокат или другое средство индивидуальной мобильности должно быть оборудовано фарой, тормозами, звуковым сигналом и световозвращателями.

Поправки также предполагают запрет для электросамокатов на передвижение в парках, пешеходных зонах и других местах с высокой плотностью движения пешеходов.

Кроме того, сейчас утверждается отдельный порядок использования дорожной инфраструктуры в зависимости от возраста человека, использующего СИМ. Также проектом предусмотрены новые дорожные знаки, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 сентября в СМИ распространилась информация о том, что Минтранс планирует внести в правительство проект постановления о запрете для электросамокатов пересекать дороги по пешеходным переходам.