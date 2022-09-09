В Минтрансе хотят запретить самокатчикам пересекать дороги по пешеходным переходам

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Минтранс планирует внести в правительство проект постановления о запрете для электросамокатов пересекать дороги по пешеходным переходам.

Документ подготовили в ответе на обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева. Ранее он обратился в Минтранс с предложением установить для электросамокатов зоны снижения скорости радиусом 30 м вокруг нерегулируемых пешеходных переходов.

«Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам. В том числе нерегулируемым», — говорится в ответе Минтранса.

В ведомстве отмечают, что это создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов. Проект постановления уже одобрен подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функцией федеральных органов исполнительной власти при Правительстве РФ, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов перед пешеходными переходами.