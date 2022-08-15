В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов перед пешеходными переходами

Фото пресс-службы департамента потребсферы Краснодарского края

За последние несколько лет использование электросамокатов значительно увеличилось в российских городах. Нередко самокатчики становятся участниками ДТП на переходах.

Один из депутатов Госдумы уверен, что для обеспечения безопасности всех участников движения, нужно выработать новые правила. Он предложил ограничить скорость электросамокатов перед нерегулируемыми пешеходными переходами до 5 км/ч и направил письмо с этой инициативой на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

Парламентарий хочет запретить самокатчикам разгоняться более 5 км/ч на расстоянии 30 метров от пешеходного перехода. По его мнению, эта мера позволит водителям отслеживать перемещения СИМ перед дорогой, сообщает RT.

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