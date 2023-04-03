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В Минстрое РФ опровергли инициативу обязать граждан впускать коммунальщиков в квартиры

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-minstroe-rf-oprovergli-initsiativu-obyazat-grazhdan-vpuskat-kommunalshhikov-v-kvartiry
В Минстрое РФ опровергли инициативу обязать граждан впускать коммунальщиков в квартиры
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 3 апреля заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

По его словам, ведомство не выдвигало инициативу обязывать граждан впускать в квартиры сотрудников ЖКХ для обслуживания и установки умных счетчиков.

«Это какой-то непонятный фейк. Я об этом не знаю. Хочу официально заявить, что Минстрой такой инициативы не выдвигал», — цитирует Алексея Ересько ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация, что Минстрой предложил ввести штрафы за недопуск специалистов ЖКХ в жилые дома.

Согласно инициативе, граждане обязаны впускать работников организаций ЖКХ в свои квартиры и частные дома. За повторный отказ в доступе предусмотрено административное наказание.

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