В Минстрое РФ опровергли инициативу обязать граждан впускать коммунальщиков в квартиры
Общество
03.04.2023 21:00
Об этом 3 апреля заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.
По его словам, ведомство не выдвигало инициативу обязывать граждан впускать в квартиры сотрудников ЖКХ для обслуживания и установки умных счетчиков.
«Это какой-то непонятный фейк. Я об этом не знаю. Хочу официально заявить, что Минстрой такой инициативы не выдвигал», — цитирует Алексея Ересько ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация, что Минстрой предложил ввести штрафы за недопуск специалистов ЖКХ в жилые дома.
Согласно инициативе, граждане обязаны впускать работников организаций ЖКХ в свои квартиры и частные дома. За повторный отказ в доступе предусмотрено административное наказание.
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