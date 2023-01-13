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В Минпросвещения подготовили курс по игре в лапту для российских школ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-minprosveshheniya-podgotovili-kurs-po-igre-v-laptu-dlya-rossijskih-shkol
В Минпросвещения подготовили курс по игре в лапту для российских школ
Фото studsport.info

Образовательный модуль по игре в лапту разработали для учащихся 1-11 классов. Его планируют вводить в рамках уроков физкультуры и внеурочной деятельности.

Отмечается, что особое внимание будет уделено реализации курса в школьных спортивных клубах.

«Образовательный модуль «Лапта» разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования. Модуль одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и включен в реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Курс направлен на развитие физических навыков учащихся. Также он будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов, сообщает ТАСС.

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