В Минпросвещения РФ утвердили программу дошкольного образования

Соответствующий приказ 28 декабря разместили на официальном портале правовой информации.

Целью федеральной образовательной программы дошкольного образования является разностороннее развитие дошкольников на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций РФ.

Среди традиционных российских духовно-нравственных ценностей в документе указаны жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. А также высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Федеральная программа направлена на реализацию основных функций дошкольного образования. Среди них формирование основ гражданской и культурной идентичности, приобщение к традиционным духовно-нравственным ценностям, воспитание детей как знающих и уважающих историю и культуру своей семьи и родины.

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