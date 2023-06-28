В Минпромторге предложили запретить поставки иностранных ИВЛ в госбольницы России

Соответствующий проект постановления появился на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в России основные производители аппаратов искусственной вентиляции легких — АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-элетроникс». Вместе эти предприятия способны производить до 36 тыс. аппаратов ИВЛ ежегодно. Согласно документу, средняя потребность государственных и муниципальных учреждений оценивается в 2,7 тыс. аппаратов.

Представители Минпромторга РФ заявили, что запрет на использование иностранных ИВЛ необходим для поддержки отечественных предприятий. В ведомстве уверены, что местные производители способны полностью удовлетворить потребности системы здравоохранения. Однако, по словам специалистов, есть случаи, например, при терапии преждевременно родившихся детей или взрослых пациентов с с осложнениями, когда «возможностей российских аппаратов точно будет недостаточно», сообщает «Коммерсантъ».

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