Благотворительный фонд «Новая Кубань» приобрел медоборудование для военного госпиталя в Подольске

Руководство 1586-го военного клинического госпиталя министерства обороны РФ в Подольске обратилось за помощью в благотворительный фонд «Новая Кубань» в апреле.

В письме руководитель госпиталя сообщил, что для оказания оперативной медпомощи военнослужащим, пострадавшим в ходе СВО, требуется дорогостоящее медицинское хирургическое оборудование. Сотрудники и волонтеры фонда «Новая Кубань» собрали необходимую информацию о заводах, изготавливающих такое оборудование. После фонд открыл сбор средств для закупки необходимого аппарата. Необходимую сумму собрали в мае.

«При выборе поставщика мы обращали внимание на авторитет производителя, качество сборки техники и сроки выполнения заказа. После рассмотрения нескольких коммерческих предложений, мы решили заключить контракт на изготовление с одной из лучшей фирмы на рынке медицинских систем в России — производственной компании «БИОСС. После его изготовления мы прибыли в город Зеленоград и приняли оборудование», — рассказал руководитель фонда, Евгений Паленков.

В этот же день оборудование доставили в госпиталь в Подольске. Аппарат установили и протестировали. Представитель завода провел обучение персонала в хирургическом отделении.

«И руководство, и волонтеры БФ «Новая Кубань» постарались осуществить эту благотворительную миссию в короткие сроки, чтобы помощь поступала незамедлительно», — подчеркнул Паленков.

Гуманитарный центр при фонде «Новая Кубань» действует с апреля 2022 года. Помощь осуществляется благодаря пожертвованиям общественных и коммерческих организаций, а также частных лиц. С мая прошлого года команда фонда совершила 22 крупных гуманитарных миссий в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму, Белгородской области и Московской области.

За это время мирным жителям, вынужденно покинувшим территорию Донбасса и Украины доставили свыше 150 т гуманитарной помощи. Также фонд доставил в один из ПВР в Ростовской области стиральные машины и холодильники, принял участие в строительстве и обустройстве пунктов пропуска на границе в Ростовской области и Крыму. В Ейске фонд обеспечил многодетную семью из Харьковской области бытовой техникой и вещами первой необходимости.

Предоставил школьную форму и канцелярские принадлежности «Углегорской специальной школы-интерната №6», эвакуированной из Донбасса. Помимо этого фонд выдал свыше 350 продуктовых сертификатов семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам в Таганроге, Краснодаре и Сочи. Совместно с администрацией Валуйского района фонд принял участие в восстановлении домов мирных жителей Белгородской области, пострадавших от обстрелов.

Подробную информацию о работе фонда можно узнать на сайте и по телефону +7 952 861-88-99, сообщает пресс-служба фонда «Новая Кубань».

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