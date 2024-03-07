В Минприроды прокомментировали массовую вырубку деревьев в лесопарке Краснодара

Последние месяцы в соцсетях появляется много сообщений о вырубке десятков деревьев в Краснодарском лесопарке в районе Гидростроя.

Местные жители переживают, что на месте срубленных деревьев могут построить православный храм или кафе с беседками. Ситуацию с вырубкой леса прокомментировали в минприроды Кубани.

Отмечается, что в лесопарке проводят санитарную вырубку деревьев силами арендатора на основании актов, выданных специалистами «Рослесозащиты». Специалисты с января каждый день мониторят обстановку в Краснодарском лесопарке для недопущения нарушений на особо охраняемой природной территории.

Согласно плану освоения территории, арендатор планирует в ближайшее время высадить в лесопарке дуб черешчатый и кустарник Кендырь сарматский.

Работы по вырубке деревьев в лесу приостановили. Ситуацию контролируют правоохранительные структуры, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стволы спиленных деревьев не будут вывозить из Краснодарского лесопарка. Их стволы измельчат и рассыплют около здоровых деревьев.