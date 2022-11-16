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В Минприроды не подтвердили информацию о массовом падеже зайцев в Тимашевском районе

Происшествия
16.11.2022 12:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-minprirody-ne-podtverdili-informatsiyu-o-massovom-padezhe-zajtsev-v-timashevskom-rajone
В Минприроды не подтвердили информацию о массовом падеже зайцев в Тимашевском районе
Фото газеты «Знамя Труда»

Накануне в газете «Знамя Труда» появилась информация, что в полях Тимашевского района произошел массовый падеж зайцев.

Председатель Тимашевского районного охотобщества Юрий Семенов рассказал, что зайцы погибли в результате отравления. По его словам, для борьбы с грызунами фермеры используют препарат китайского производства, который согласно документации безвреден, но на деле от него гибнут не только мыши, но зайцы, фазаны, голуби и другие животные.

Однако в региональном Минприроды информацию о массовом падеже зайцев не подтвердили.

«По данному факту главный государственный инспектор охотнадзора по Тимашевскому району совместно с охотоведом Тимашевской районной организации ККОООР осуществил выезд на указанное место. Массовой гибели объектов животного мира, в том числе зайцев, не выявлено», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Сотрудники регионального охотнадзора регулярно проводят поисковые рейды для поиска мертвых диких животных и птиц на территории Кубани. Это необходимо для своевременного отбора проб биоматерила, которые затем направляют в ветеринарные лаборатории для исследований.

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