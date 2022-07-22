В минобразования края провели встречу с выпускниками и учащимися педагогических классов
Общество
22.07.2022 08:27
Специалисты ведомства рассказали собравшимся о сложностях учительского труда. В будущем многие из этих выпускников будут работать в школах.
На мероприятии раскрыли секрет, как сохранить мотивацию в условиях стресса и учить так, чтобы дети слушали, понимали и любили предмет.
«Ни для кого не секрет, что есть дефицит кадров, в том числе в нашей отрасли. Поэтому, конечно, есть разные способы решения проблемы. Один из способов — это создание ранней профориентации. Есть такая задача как на уровне федерации, так и на уровне региона», — сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.
Такие классы создали уже в более 250 школ края. Их выпускники поступают в педагогические колледжи и вузы.
Читайте также: в Краснодарском крае до 20 августа проходит приемка школ к новому учебному году.
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