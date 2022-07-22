Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В минобразования края провели встречу с выпускниками и учащимися педагогических классов

Общество
22.07.2022 08:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-minobrazovaniya-kraya-proveli-vstrechu-s-vypusknikami-i-uchashhimisya-pedagogicheskih-klassov
Видео канала «Кубань 24»

Специалисты ведомства рассказали собравшимся о сложностях учительского труда. В будущем многие из этих выпускников будут работать в школах.

На мероприятии раскрыли секрет, как сохранить мотивацию в условиях стресса и учить так, чтобы дети слушали, понимали и любили предмет.

«Ни для кого не секрет, что есть дефицит кадров, в том числе в нашей отрасли. Поэтому, конечно, есть разные способы решения проблемы. Один из способов — это создание ранней профориентации. Есть такая задача как на уровне федерации, так и на уровне региона», — сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Такие классы создали уже в более 250 школ края. Их выпускники поступают в педагогические колледжи и вузы.

Читайте также: в Краснодарском крае до 20 августа проходит приемка школ к новому учебному году.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. Под Краснодаром грузовой поезд протаранил вылетевшую на рельсы легковушку
  3. В Сочи после ночного дождя уровень воды в реках приблизился к опасным отметкам
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ЕС включил в санкционный список председателя ЗСК Юрия Бурлачко
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
В Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке
В Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
В Сочи из-за непогоды запретили купаться на всех пляжах
В Сочи из-за непогоды запретили купаться на всех пляжах
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Прямой эфир
Мы в соцсетях