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В Минобороны РФ заявили, что не запускали ракет в сторону Польши

Политика
16.11.2022 07:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-minoborony-rf-zayavili-chto-ne-zapuskali-raket-v-storonu-polshi
В Минобороны РФ заявили, что не запускали ракет в сторону Польши
Игорь Конашенков. Кадр из видео Минобороны РФ

Вечером 15 ноября в польских СМИ появилась информация о ракетном ударе в районе населенного пункта Пшеводув недалеко от границы с Украиной. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека.

Некоторые политики и СМИ предположили, что упавшие в Польше ракеты могли быть запущены с территории России. Однако конкретных заявлений от официальных лиц Польши о том, кому принадлежат упавшие ракеты, пока не поступало.

«Заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что опубликованные в польских СМИ обломки ракеты в Пшеводуве не имеют отношения к российским средствам поражения.

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