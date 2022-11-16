В Минобороны РФ заявили, что не запускали ракет в сторону Польши
Вечером 15 ноября в польских СМИ появилась информация о ракетном ударе в районе населенного пункта Пшеводув недалеко от границы с Украиной. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека.
Некоторые политики и СМИ предположили, что упавшие в Польше ракеты могли быть запущены с территории России. Однако конкретных заявлений от официальных лиц Польши о том, кому принадлежат упавшие ракеты, пока не поступало.
«Заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что опубликованные в польских СМИ обломки ракеты в Пшеводуве не имеют отношения к российским средствам поражения.
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