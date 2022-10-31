На Кубани ракетные комплексы «Искандер-М» перевели на режим зимней эксплуатации
Политика
31.10.2022 09:46
В ракетном соединении, расположенном в Краснодарском крае, выполнили техническое сезонное обслуживание более 200 единиц вооружения и военной техники — от легковых автомобилей до автономных пусковых установок.
Более 300 военнослужащих проверили работоспособность информационных и электрических систем, агрегатов. Они также заменили смазки, масла и охлаждающие жидкости в военной технике.
Ракетное соединение, оснащенное комплексами «Искандер-М», после перевода на зимний режим эксплуатации заступило на боевое дежурство, сообщает пресс-служба ЮВО.
Читайте также: в Краснодарском крае после ДТП с «Искандером» погиб водитель КамАЗа.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Минтрансе сообщили о затруднениях в движении машин на Крымскому мосту в сторону Кубани
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России