На Кубани ракетные комплексы «Искандер-М» перевели на режим зимней эксплуатации

Фото пресс-службы ЮВО

В ракетном соединении, расположенном в Краснодарском крае, выполнили техническое сезонное обслуживание более 200 единиц вооружения и военной техники — от легковых автомобилей до автономных пусковых установок.

Более 300 военнослужащих проверили работоспособность информационных и электрических систем, агрегатов. Они также заменили смазки, масла и охлаждающие жидкости в военной технике.

Ракетное соединение, оснащенное комплексами «Искандер-М», после перевода на зимний режим эксплуатации заступило на боевое дежурство, сообщает пресс-служба ЮВО.

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