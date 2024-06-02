В Минобороны РФ сообщили о сбитом над Азовским морем беспилотнике

Утром 2 июня в оборонном ведомстве рассказали о работе ПВО в течение прошедшей ночи.

В Минобороны сообщили о трех сбитых украинских БПЛА.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены два украинских БПЛА. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря», — сообщает Министерство обороны РФ в Telegram.

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