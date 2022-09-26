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В Минобороны РФ опровергли информацию об ограничении на передвижение граждан из-за мобилизации

Политика
26.09.2022 20:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-minoborony-rf-oprovergli-informatsiyu-ob-ogranichenii-na-peredvizhenie-grazhdan-iz-za-mobilizatsii
В Минобороны РФ опровергли информацию об ограничении на передвижение граждан из-за мобилизации
Фото Free-Photos, pixabay.com

Об этом в Министерстве обороны России сообщили 26 сентября. Ранее в соцсетях появились слухи, что власти РФ планируют закрыть выезд из страны для военнообязанных.

«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — приводит сообщение Минобороны RT.

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В рамках нее в ряды Вооруженных сил страны планируют призвать около 300 тыс. человек.

В Минобороны подчеркнули, что в рамках частичной мобилизации будут призывать мужчин, которые имеют боевой опыт или проходили ранее службу по призыву.

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