В Минобороны РФ опровергли информацию об ограничении на передвижение граждан из-за мобилизации
Политика
26.09.2022 20:00
Об этом в Министерстве обороны России сообщили 26 сентября. Ранее в соцсетях появились слухи, что власти РФ планируют закрыть выезд из страны для военнообязанных.
«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», — приводит сообщение Минобороны RT.
Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. В рамках нее в ряды Вооруженных сил страны планируют призвать около 300 тыс. человек.
В Минобороны подчеркнули, что в рамках частичной мобилизации будут призывать мужчин, которые имеют боевой опыт или проходили ранее службу по призыву.
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