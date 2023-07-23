В Минобороны РФ опровергли информацию о нанесении ударов по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

Накануне в соцсетях появилась информация, что Спасо-Преображенский собор Одессы получил серьезные повреждения в результате попадания ракеты.

«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что наиболее вероятная причина разрушения собора в Одессе — падение зенитной ракеты сил ПВО Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что украинские военные намеренно располагают комплексы ПВО в жилых кварталах городов, в том числе в Одессе.

В ночь на 23 июля российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам на Украине, где готовили теракты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления в Одессе.

На объектах, по которым нанесли массированный удар, находились наемники из других государств. Все цели, спланированные к удару, уничтожены, сообщает RT.

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