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Один журналист погиб и трое пострадали в результате удара ВСУ в Запорожской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/odin-zhurnalist-pogib-i-troe-postradali-v-rezultate-udara-vsu-v-zaporozhskoj-oblasti
Один журналист погиб и трое пострадали в результате удара ВСУ в Запорожской области
Ростислав Журавлев. Фото t.me/nezhurka

Об этом 22 июля сообщили в Минобороны России. Уточняется, что обстрел велся кассетными боеприпасами.

ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе журналистов, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области, 22 июля около 12:00.

В результате удара ВСУ ранения получили четыре журналиста «Известий» и «РИА Новости». Журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб в ходе эвакуации. Состояние остальных — средней тяжести, стабильное.

Угрозы жизни нет. Им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram.

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