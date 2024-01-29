В Минэнерго хотят запретить полеты над объектами ТЭКа

Министерство энергетики РФ предлагает ввести зону ограничения полетов над объектами топливно-энергетического комплекса.

Инициатива предусматривает ограничение полетов по границам воздушной части зоны безопасности объектов ТЭКа. Запрет касается всех воздушных судов, в том числе тепловых, газовых или комбинированных аэростатов, дирижаблей и шаров-зондов. Для аппаратов, защищающих эти объекты, полет будет открыт. Кроме того, над такими объектам смогут перемещаться рейсы самолетов с литерами «А» и «К», а также воздушные суда, имеющие разрешение от Объединенного координационного центра.

Регулированием выполнения правил займутся федеральные органы исполнительной власти, привлекаемые к защите объектов ТЭКа, совместно с региональным центром Единой системы организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Сейчас документ проходит межведомственное согласование, пишут «Ведомости».

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