Купол безопасности над стратегическими объектами предложили создать в Госдуме

Купол безопасности будет защищать все важные промышленные предприятия и объекты стратегической инфраструктуры от атак беспилотников.

Ранее такой купол первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев предложил создать над Москвой. Он заявил, что купол уже создан, технические решения, ограждающие важные объекты города от беспилотников разработаны и используются. Гусев также считает, что такие куполы уже создали для некоторых городов и стратегически важных объектов в пограничной зоне.

«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, а также предложения по внесению изменений в нормативные правовые документы правительства РФ, которые сделают обязательной нормой наличие купола безопасности для защиты от БПЛА. Прошу вас оценить затраты, необходимые для создания купола безопасности над важными промышленными предприятиями и объектами стратегической инфраструктуры РФ», — говорится в письме Дмитрия Гусева премьер-министру Михаилу Мишустину.

По его словам, затраты на создание новой системы защиты от беспилотников существенно меньше, чем ущерб, к которому может привести один теракт с участием БПЛА, сообщает РИА «Новости».

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