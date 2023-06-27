В Минэкономразвития РФ обсудят повышение ввозных пошлин на импортное вино

С предложением ограничить импорт вина выступила «Ассоциация виноградарей и виноделов России».

По словам заместителя министра финансов Алексея Сазанова, к обсуждению этого вопроса присоединились все заинтересованные ведомства, в том числе Минфин и Минпромторг, отвечающий за торговлю. При этом не рассматривается запрет импорта, а лишь вариант повышения пошлин на зарубежное вино. Сейчас они составляют 12,5%.

«Ключевое для нас — выработать сбалансированное решение, которое не приведет к значимому росту цен для потребителей», — отметил Сазанов.

Он добавил, что условия, по которым сейчас проходит обсуждение, помогут сохранить стабильность цен на российском рынке вина. Также при необходимости к работе сможет подключиться ФАС.

Будут ли повышены ввозные пошлины на импортное вино и на сколько, должно стать известно в ближайшие месяц-два, сообщает «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край предложит Правительству РФ повысить ввозные пошлины на импортные вина.