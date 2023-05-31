Краснодарский край предложит Правительству РФ повысить ввозные пошлины на импортные вина

Такое обращение к членам Правительства России подготовят по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Эта мера позволит избавить отечественный рынок от некачественного вина, привезенного из за рубежа.

«Мы предъявляем к нашим виноделам высокие требования, а в это время иностранные компании привозят на прилавки магазинов низкосортную винную продукцию сомнительного качества. Это неприемлемо», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что повышение ввозных пошлин на импортные вины станет сбалансированным решением.

Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что в прошлом году недружественные страны поставили в Россию 69% от всего импортного вина. При этом некоторые из этих государств запретили ввоз российских товаров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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