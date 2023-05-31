Кондратьев: на Кубани в этом году на поддержку виноградарства и виноделия направят 1,2 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 31 мая провел совещание, на котором обсудили ситуацию в отрасли виноградарства и виноделия.

Глава региона отметил, что винодельческая отрасль стала полноценной индустрией и гордостью Краснодарского края. В пролом году на Кубани собрали 283 тыс. т винограда.

«Это хороший урожай, который нужно конвертировать в прибыль, используя возможности российского рынка и здесь важна поддержка государства. Мы стремимся увеличивать производство посадочного материала, расширять коллекцию сортов и осваивать новые территории. Ежегодно закладываем более 2 тыс. виноградников, компенсируем на эти цели до 40% затрат, на что в 2023 году предусмотрели 1,2 млрд рублей», — отметил он.

По словам Вениамина Кондратьева, такие бюджетные инвестиции должны вернуться новыми рабочими местами и налоговыми поступлениями. В итоге это сделает экономику региона более устойчивой.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, в Краснодарском крае виноградники занимают площадь около 30 тыс. га. В резерве находятся еще 49 тыс. га. В крае увеличивают производство саженцев. С 2017 года на открыли 5 новых питомников. Объем выращиваемых саженцев увеличился до 4,2 млн в год. Доля заложенных из местного посадочного материалы виноградников составляет не менее 65%. Кроме того, на Кубани продолжают совершенствовать законодательные нормы для развития отрасли.

«Работаем над инициативой комплексного освоения виноградопригодых земель — от закладки виноградников до размещения технологической инфраструктуры — дегустационных залов, объектов винного туризма», — сказал вице-губернатор.

Также на совещании обсудили новые инициативы. Сейчас финансирование питомниководства идет совместно с закладкой виноградников, средства предоставляют в порядке общей очередности. Андрей Коробка предложил разделить эти два направления и расширить перечень субсидируемого оборудования. Кубань уже направила соответствующий запрос в Минсельхоз России. В ближайшее время регион передаст инициативу в Росстандарт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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