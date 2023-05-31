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Кондратьев посетил новый виноградный питомник под Новороссийском

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-posetil-novyj-vinogradnyj-pitomnik-pod-novorossijskom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Кондратьев посетил новый виноградный питомник под Новороссийском
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани 31 мая приехал на одно из старейших винодельческих хозяйств региона — «Раевское».

Предприятие открыло новый виноградный питомник, на котором будут выращивать более 500 тыс. саженцев в год.

«Новые виноградники все больше закладываются отечественным посадочным материалом. Сегодня его доля 65%, и есть все предпосылки для дальнейшего увеличения», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что «Раевское» выращивает саженцы местных сортов, используя для этого самые современные технологии.

Кондратьев также посетил прививочный комплекс. В этом году его специалисты сделали 1 млн прививок и высадили черенки в грунт. При этом мощности питомника позволяют делать до 1 млн прививок в год.

«Раевское» уже заключило договоры на продажу почти 300 тыс. саженцев. Еще 167 тыс. саженцев предприятие оставит себе для закладки виноградников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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