В Минэкономики РФ предложили разрешить использовать аграрные беспилотники

В министерстве призвали разрешить эксплуатацию беспилотников для сельского хозяйства в формате экспериментально-правового режима. Аграрные дроны хотят исключить из режимов запрета на полеты, введенных в большинстве регионов страны.

К сентябрю могут запустить экспериментально-правовой режим в 12 субъектах — Саратовской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской, Тамбовской, Астраханской, Воронежской, Липецкой областях, Ставропольском, Алтайском краях и Татарстане.

Как уточнили в Минэкономики, сейчас в работе еще 8 заявок на ЭПР в 19 регионах. В рамках нового режима предложили использовать дроны для перевозки грузов, обработки полей, мониторинга лесов и тушения лесных пожаров, а также при «технологических испытаниях». К проекту могут присоединиться и другие регионы, но не те, что находятся в приграничной зоне, сообщил директор департамента развития цифровой экономики Минэкономики Владимир Волошин.

По мнению специалистов, такой эксперимент может стать единственной возможностью использовать дроны в случае продления запретов на полеты беспилотников, которые действуют в 60 регионах с октября прошлого года.

Кроме того, с 1 марта 2024 года вступит в силу постановление правительства, которое разрешает запуск беспилотников до 30 кг над населенными пунктами, а также упрощает порядок согласований работ для эксплуатантов сельхоздронов, пишет «Коммерсантъ».

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