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Кубанский беспилотник стал лучшим на Всероссийских соревнованиях дронов

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-bespilotnik-stal-luchshim-na-vserossijskih-sorevnovaniyah-dronov
Кубанский беспилотник стал лучшим на Всероссийских соревнованиях дронов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Команда научно-производственного предприятия «МВС» победила в дисциплине «Продолжительность зависания: квадрокоптеры» среди аккумуляторных аппаратов в рамках интенсива в Новосибирске.

По словам руководителя департамента промышленной политики региона Дмитрия Хмелько, в номинации среди промышленных дронов кубанский беспилотник показал лучший среди аккумуляторных аппаратов результат в 61 минуту. Он добавил, что устройство можно использовать для фиксации нарушений ПДД, в сельском хозяйстве и геодезических изысканиях.

В рамках проектно-образовательного интенсива делегация Краснодарского края приняла участие в деловой программе акселератора, выставке и соревнованиях дронов. Ведущие производители Кубани представили опытные образцы беспилотников, детекторы для определения БЛА и комплектующие таких аппаратов.

Всего в первом Всероссийском фестивале и соревнованиях дронов приняли участие более 1 тыс. человек, представляющих 59 регионов страны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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