В Краснодарском крае школьники разработали надводный беспилотник для сбора мусора

Учащиеся старших классов, разработавшие полезный беспилотник, назвали его «Аргата», в честь хутора, где он будет использоваться.

Школьники напечатали детали для надводного беспилотника на 3D-принтерах, а затем собрали и запрограммировали его. «Аргату» запустили в реку Кирпили для сбора мусора на поверхности водоема.

Устройство двигается по заданному маршруту под управлением оператора и собирает весь мусор, попавшийся на пути. Отходы из реки поступают на транспортер, а затем перемещаются в контейнер. За один заплыв «Аргата» может очистить 1 кв. км поверхности водоема.

По словам разработчиков, в дальнейшем надводный беспилотник сможет работать автономно с помощью квадрокоптера, который будет снимать обстановку в реке с воздуха и передать координаты, пишет газета «Сельская новь».

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