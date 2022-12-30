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В Minecraft создали лабораторный комплекс университета «Сириус»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-minecraft-sozdali-laboratornyj-kompleks-universiteta-sirius
В Minecraft создали лабораторный комплекс университета «Сириус»
Фото пресс-службы "Сириуса"

Здание появилось на сервере «Другое Дело»: Minecraft Edition. Команда «Другого дела» строила его более двух недель.

Внутри комплекса игроки могут познакомиться с ФТ «Сириус», узнать, какие там создали объекты, и над какими исследованиями работают ученые университета.

В режиме онлайн игрокам доступны лаборатории научно-технического университета, активности и квесты от ученых, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Сириуса».

Квест начинается на входе в лабораторный комплекс. Там игрока встречает знаменитый биолог-генетик 19 века Грегор Мендель. Он рассказывает о себе и своих открытиях, погружает участника квеста в истории и предлагает провести опыт на основе закона единообразия. Игрок должен будет «скрестить» попугаев разных цветов, чтобы получить птиц одного цвета.

Вторая часть квеста — на основе скрещивания сделать вывод, что каждый ген может содержать доминантную или рецессивную части. После прохождения участник получает баллы. Их можно обменять на игровые бонусы или реальные призы — мерч «Другого дела», технику, билеты на мероприятия или поездки.

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