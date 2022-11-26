Кубанские школьники начали строить точную копию Сочи в Minecraft

Фото пресс-службы администрации Сочи

Строительством в компьютерной игре занимаются 14-летний сочинец Илья Тронягин и 17-летний житель Краснодара Владислав Занегин.

Профессиональные строители в 3D-пространстве проводят анализ местности, ландшафта, читают исторические справки о различных зданиях. Сейчас готовы часть Курортного проспекта, Зимний театр, Морской вокзал. В ближайшее время школьники планируют воссоздать Центральную набережную Сочи, Дагомыс и Олимпийский парк.

Пока школьники строят 3D-город при изучении у них появляются предложения по модернизации города реального.

«Изначально работа велась в одиночку, акцент на стопроцентной точности не делался. Сейчас наша команда является участниками международного проекта Build the Earth, цель которого — воссоздать в Minecraft планету Земля. Только в Discord за нами следят более 6 тыс. зрителей. В следующем году планирую поступать на архитектора, чтобы воплотить собственные идеи не только на игровом поле», — отмечает руководитель проекта Владислав Занегин.

Проект по возведению городов России в игре стартовал в 2018 году, вся работа проходит дистанционно, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Владислав Занегин жителям Краснодарского края знаком давно. Именно он воссоздал в 3D-пространстве парк «Краснодар» и улицу Красную с десятком зданий, стадион «Кубань», а также здание «Кубань 24». Сейчас геймеры также занимаются воспроизведением Туапсе и Геленджика.