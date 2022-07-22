В микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре закроют одну полосу на улице Трудовой Славы

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение по одной полосе на участке улицы Трудовой Славы от дома № 8 до улицы Игнатова ограничат с 23 июля по 23 сентября.

В это время там проведут реконструкцию сетей водоотведения — заменят старую трубу на современную, большего диаметра. Работы планируют планируют выполнять поэтапно, закрытым способом.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства города просит водителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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