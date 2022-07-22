Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре закроют одну полосу на улице Трудовой Славы

Общество
22.07.2022 14:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-mikrorajone-gidrostroitelej-v-krasnodare-zakroyut-odnu-polosu-na-ulitse-trudovoj-slavy
В микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре закроют одну полосу на улице Трудовой Славы
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение по одной полосе на участке улицы Трудовой Славы от дома № 8 до улицы Игнатова ограничат с 23 июля по 23 сентября.

В это время там проведут реконструкцию сетей водоотведения — заменят старую трубу на современную, большего диаметра. Работы планируют планируют выполнять поэтапно, закрытым способом.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства города просит водителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре вечером 21, 22, 25 и 26 июля изменится схема движения трамваев № 4.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. IKEA снова приостановила онлайн-распродажу в России
  3. Актер Дмитрий Певцов в августе даст серию бесплатных концертов в Краснодарском крае
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ЕС включил в санкционный список председателя ЗСК Юрия Бурлачко
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарский край завезут новые иномарки по параллельному импорту
В Краснодарский край завезут новые иномарки по параллельному импорту
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
В Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке
В Темрюкском районе начальника полиции задержали по подозрению во взятке
В Сочи взяли под стражу трех подозреваемых в убийствах бизнесменов в начале 2000 годов
В Сочи взяли под стражу трех подозреваемых в убийствах бизнесменов в начале 2000 годов
Опрос: что бесит туристов на курортах Краснодарского края
Опрос: что бесит туристов на курортах Краснодарского края
Прямой эфир
Мы в соцсетях