В Краснодаре вечером 21, 22, 25 и 26 июля изменится схема движения трамваев № 4
Общество
21.07.2022 12:24
Изменения в маршруте трамваев №4 связаны с ремонтом трамвайного полотна на пересечении улиц Коммунаров и Советской.
Вечером 21, 22, 25 и 26 июля вагоны из Комсомольского микрорайона будут следовать до улицы Декабристов.
По обычному маршруту в эти дни последний рейс № 4 из Комсомольского микрорайона на Индустриальную отправится в 22:09. После 22:27 трамваи будут идти Ставропольской, Садовой и до конечной на улицы Декабристов.
Информацию о движении дежурных трамваев можно уточнить по телефону (861) 262-51-15, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре до конца года по нацпроекту установят 17 «умных» светофоров.
Популярные новости
- H&M не будет проводить сейл в России перед уходом: вещи распродадут по полной цене
- Сексолог призвал ввести уголовное наказание за непристойное поведение после инцидентов в Сочи
- На пляжах Сочи охранников обяжут вызывать полицию в случае конфликтных ситуаций
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- В Северском районе начали восстанавливать обрушившийся мост через реку Иль
ТОП 5 НОВОСТЕЙ