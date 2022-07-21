В Краснодаре вечером 21, 22, 25 и 26 июля изменится схема движения трамваев № 4

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Изменения в маршруте трамваев №4 связаны с ремонтом трамвайного полотна на пересечении улиц Коммунаров и Советской.

Вечером 21, 22, 25 и 26 июля вагоны из Комсомольского микрорайона будут следовать до улицы Декабристов.

По обычному маршруту в эти дни последний рейс № 4 из Комсомольского микрорайона на Индустриальную отправится в 22:09. После 22:27 трамваи будут идти Ставропольской, Садовой и до конечной на улицы Декабристов.

Информацию о движении дежурных трамваев можно уточнить по телефону (861) 262-51-15, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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