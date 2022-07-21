Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре вечером 21, 22, 25 и 26 июля изменится схема движения трамваев № 4

Общество
21.07.2022 12:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vecherom-21-22-25-i-26-iyulya-izmenitsya-shema-dvizheniya-tramvaev-4
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Изменения в маршруте трамваев №4 связаны с ремонтом трамвайного полотна на пересечении улиц Коммунаров и Советской.

Вечером 21, 22, 25 и 26 июля вагоны из Комсомольского микрорайона будут следовать до улицы Декабристов.

По обычному маршруту в эти дни последний рейс № 4 из Комсомольского микрорайона на Индустриальную отправится в 22:09. После 22:27 трамваи будут идти Ставропольской, Садовой и до конечной на улицы Декабристов.

Информацию о движении дежурных трамваев можно уточнить по телефону (861) 262-51-15, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре до конца года по нацпроекту установят 17 «умных» светофоров.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. H&M не будет проводить сейл в России перед уходом: вещи распродадут по полной цене
  2. Сексолог призвал ввести уголовное наказание за непристойное поведение после инцидентов в Сочи
  3. На пляжах Сочи охранников обяжут вызывать полицию в случае конфликтных ситуаций
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В Северском районе начали восстанавливать обрушившийся мост через реку Иль
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях