В Краснодаре до конца года по нацпроекту установят 17 «умных» светофоров

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новые светофоры в краевой столице устанавливают по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом 19 июля сообщил мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Глава города рассказал, что один такой светофор уже установили на пересечении улиц Уральской и Дунайской. В ближайшее время его оснастят специальным датчиком. Вскоре заработают еще четыре «умных» светофора на пересечении Северной и Брюсова, Каляева и Алма-Атинской, Ломоносова и Головатого, Горького и Красноармейской. Всего в этом году планируют установить 17 адаптивных светофоров с датчиками.

«Умные» светофоры могут сокращать или продлевать фазы движения. Специальные датчики регистрируют интенсивность потока по каждому направлению. Так для направлений с наиболее интенсивным движением зеленый свет будет гореть дольше.

До конца года такие светофоры планируют установить на пересечениях улиц Промышленной и Березанской, Уральской и 1-го Мая, Дальней и Гаражной, Старокубанской и Бургасской. А также Дзержинского и Нефтяной, Калинина и Кропоткина, Бабушкина и Каляева. Кроме того, на перекрестках Атарбекова и Воровского, Российской и Декабристов, Красной и Ленина в станице Старокорсунской, а также в районе Бородинской, 156/2 и Восточно-Кругликовской, 64/1, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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